8人組ボーイズグループ・Stray Kidsが、8月29日、30日の2日間にわたって、東京・MUFG STADIUM（国立競技場）でライブを開催することが23日、発表された。同スタジアムでの単独ライブの開催は、海外男性アーティスト史上初の快挙となる。【写真】STAYが感激！サプライズ登場したStray KidsMUFG STADIUMでのライブは、ワールドツアー『Stray Kids World Tour ＜RUN IT＞』の日本公演として開催される。日本公演は、8月29日、30日