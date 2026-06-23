刷新し、耳まで具材がのったピザ宅配ピザ大手ドミノ・ピザジャパン（東京）は23日、価格体系を29日から見直すと発表した。宅配は需要の高まりを受け、既存のピザ（Mサイズ）を平均約600円値下げする。店頭で受け取るとピザが半額になる「お持ち帰り半額」は終了し、かわりに30％引きとなる「お持ち帰り割」を導入する。また、ピザのレシピを刷新する。ほぼ全てのピザでチーズを20％増量するほか、定番生地「ハンドトス」では耳