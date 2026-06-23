メジャー通算300本塁打まであと3本に迫る【MLB】ツインズ ー ドジャース（日本時間23日・ミネソタ）ドジャースの大谷翔平投手が22日（日本時間23日）、敵地でのツインズ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、初回の第1打席で17号先頭打者弾を放った。第2子誕生発表から3戦で2発目となるアーチに、敵地は騒然。この目覚ましい活躍に対し、米メディアや球団公式などから「完璧に粉砕した」といった驚きと称賛の声が上がっている。