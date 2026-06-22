韓国のスターバックスで先月、過去の民主化運動を侮辱したとして、不買運動が起きた問題で、従業員に歴史教育を行うとして、全店舗で22日午後3時に営業を終了しました。韓国のスターバックスを巡っては、先月18日、「タンクデー」として大容量のタンブラーをプロモーションしました。この日は、1980年、韓国南部の光州で政府が軍を使って民主化運動を弾圧し、多くの死傷者が出た「光州事件」が起きた日で、戦車を意味する「タンク