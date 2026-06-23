北海道旭川市で当時17歳だった女子高校生を橋から転落させて死亡させたとして、殺人などの罪に問われた内田梨瑚被告人（23）に懲役27年の実刑判決が言い渡された。控訴の可能性もあり、刑はまだ確定していないが、SNS上では、内田被告人の服役を前提に「女子刑務所が快適すぎる」といった投稿が拡散されている。しかし、実際に服役を経験した女性たちは、そうした見方に違和感を示す。堀の中の現実について聞いた。（弁護士ドット