エミー賞21冠、ゴールデングローブ賞5冠を誇る世界的大ヒットドラマ『一流シェフのファミリーレストラン』の最終シーズンが、6月26日よりディズニー公式動画配信サービス「Disney+ディズニープラス）」のスターで全8話一挙独占配信される。最終シーズンは日本語吹替版も同時配信予定。過去シーズンの吹替版も配信されている。【動画】『一流シェフのファミリーレストラン』日本語吹替版予告編本作は、『SHOGUN 将軍』などを