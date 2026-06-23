〈せき止め錠がほしいです〉と連絡してきた少女を〈（クスリを飲んだら）無敵になれる。いっしょに無敵になりたいね〉当時13歳の女児と性交に及んだ44歳の男は、被害女児を誘いだす際にこのようなメッセージを送っていた。「’26年３月15日、埼玉県警本庄署は未成年者誘拐の疑いで東京都豊島区の個人投資家・志村健吾被告（44）を逮捕しました。志村被告はSNSで知り合ったAさん（当時13歳）に『せき止め錠を持っている。来るならあ