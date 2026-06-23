北中米W杯サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は22日（日本時間23日）、1次リーグI組第2節でフランスがイラクに3-0で快勝。エースFWキリアン・エムバペが2戦連続2得点を記録するなどV候補の貫録をまざまさと発揮した。組3位通過で決勝トーナメントに進出した場合、1回戦で対戦する可能性がある日本のファンは「日本3位通過ダメダメダメダメ…」と戦慄している。前半14分にFWエムバペが左足でミドルを決めて先制。荒天によりハ