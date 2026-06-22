ＮＹ時間に入ってユーロに売りが強まっている。ラガルドＥＣＢ総裁の発言が伝わっており、それに反応しているようだ。総裁は「イラン紛争による影響に対して、ＥＣＢがより強力な対応を取る必要はない」との見解を示した。インフレは中期的に目標水準へ回帰する見通しだという。 ラガルド総裁は欧州議会議員らに対し、家計は現在の高インフレが長期間続くとは考えていないと説明。そのためＥＣＢは、適切な金融政策運