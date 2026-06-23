◇ア・リーグブルージェイズ―アストロズ（2026年6月22日トロント）ゴジラを超えた!ブルージェイズ岡本和真内野手（29）が22日（日本時間23日）、本拠地でのアストロズ戦に「6番・三塁」で出場。0−1の2回無死先頭打者で、相手先発ブラウンから、20日（同21日）のカブス戦に続き2試合連続となる左越え17号同点ソロを放った。右腕が投じた92．5マイル（約149キロ）のシンカーを左翼席に運んだ。打球速度101．9マイル（