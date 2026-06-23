松屋の公式Xは2026年6月22日に、復刻販売中の「シュクメルリ」がまもなく販売終了することを発表しました。創業60周年で復刻販売中「シュクメルリ」松屋の創業60周年を記念して、6月16日10時から数量限定で販売している「シュクメルリ」。公式Xで、在庫が残りわずかだということが発表されました。公式Xが6月22日18時49分に投稿した内容によると、全国の在庫は残り平均2日分。松屋の復刻メニュー総選挙で第1位・殿堂入りを果たした