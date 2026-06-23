タレントのマツコ・デラックスが、22日放送の日本テレビ系バラエティー『月曜から夜ふかし』（後10：00）に出演。「サッカー FIFAワールドカップ2026」に出場する“推し選手”を明かした。【写真】マツコもぞっこん！スタイリッシュな着こなしを披露した谷口彰悟番組冒頭、マツコは「ワールドカップ」に夢中になっていると切り出すと、「今回は（現地に）行こうと思ってたのよ。マジで。だけど入院したじゃん。2ヶ月も穴開けて