北中米ワールドカップ・グループＦの第２戦でチュニジアを４−０で下し、通算成績を１勝１分けとした日本代表。現地６月25日に行なわれる第３戦のスウェーデン戦は引き分け以上でグループ２位以内が確定し、もし敗れたとしても、勝点４を得ている日本は３位でのラウンド32進出が濃厚だ。欧米のメディアも続々と賛辞を送る森保ジャパンのハイパフォーマンス。そんななか、中国メディア『捜狐体育』はあらためて日本の総合力に感