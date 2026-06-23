◇セ・リーグヤクルト―阪神（2026年6月23日甲子園）ヤクルト・山野太一投手（27）が23日の阪神戦で、危険スイングによる警告を受けた。「8番・投手」で先発出場した山野は、2回2死一塁で迎えた第1打席でカウント1―2からの5球目、ワンバウンドのフォークを空振り。この阪神・才木の投球が暴投となって振り逃げで一塁に達したが、スイングの際にバットがすっぽ抜け、打席の後方へ。捕手・梅野らに当たることはなかったが