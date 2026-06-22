女優の武田久美子（57）が6月22日、新たな写真集を出すことをインスタグラムで発表した。投稿されたのは本人の水着写真など3枚。《皆様に素敵なお知らせがあります》との自信あふれる書き出しに始まり、《このたび23年ぶりの写真集を、講談社より出版致します！》と公表している。武田久美子が明かした伝説の「貝殻ビキニ」誕生秘話 ハワイの和食屋がきっかけだった！さらに《長年私のファンの皆様方からは「もういちど写真集