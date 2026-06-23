6月22日午前に行われた衆議院予算委員会で、暗号資産「SANAE TOKEN（サナエトークン）」をめぐる疑惑に関する高市早苗首相（65）の答弁が波紋を広げている。「自身の名を冠した『SANAE TOKEN』をめぐっては、高市氏が3月2日に自身と秘書の関与を全面否定したものの、その後、発行に関わったとされる人物・M氏の実名証言、M氏と秘書とのLINEでのやり取りなどが『週刊文春』を皮切りに複数のメディアで報じられました。高市氏は当初