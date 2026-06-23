スマートTV向けアプリの中に、ユーザーの家庭用インターネット回線を使って他人の通信を中継する「住宅用プロキシSDK」が多数組み込まれていたとIPアドレス分析を手がけるSpur Intelligence Labsが報告しました。Spur Intelligence LabsはLGとSamsungのスマートTVアプリ6038本を調査し、そのうち2058本でプロキシSDKを確認したとのことです。Nearly Half of LG Smart TV Apps Contain Residential Proxy SDKshttps://spur.us/blog/