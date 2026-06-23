映画「カメラを止めるな！」（17年）で注目された女優しゅはまはるみ（51）が23日、インスタグラムを更新。結婚を発表した。かねてしゅはまは、番組などで婚活をしていることを明かしていたが「昨年末に結婚相談所への登録をお伝えしましてこの半年、51歳という年齢であらためて『ひとりの方と人生を共にする約束』に真剣に向き合ってまいりました。どうやら私はかなりの強運だったようで、一生隣で笑っていたいと思える方と巡り会