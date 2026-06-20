飲み会の前には「健康のためにお酒を控えめにしよう」と決心していても、場の雰囲気に流されて2杯、3杯と酒量が増えてしまうのはよくあることです。そんな中、欧米ではアルコール入りのお酒とノンアルコールのソフトドリンクを交互に飲む「zebra striping(ゼブラ飲み)」が、健康志向の人々の間で流行しています。果たしてゼブラ飲みが二日酔いの悪影響を軽減するのかどうかについて、イギリスのリバプール・ジョン・ムーア大学で精