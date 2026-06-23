事務所スタッフらへの暴行の罪に問われているタレントの「デヴィ夫人」の初公判が開かれ、弁護側が起訴内容をおおむね認めました。デヴィ被告は自らについて、「瞬間湯沸かし器のようになってしまう」などと語りました。■少しうつむいた様子で裁判所へ古田華記者「デヴィ被告を乗せたとみられる車が東京地裁に入ります」一瞬だけ見えたキラリと輝くイヤリング。デヴィ夫人こと、ラトナ・サリ・デヴィ・スカルノ被告（86）。普段の