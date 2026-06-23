高市早苗首相が23日の沖縄全戦没者追悼式であいさつした際、会場から「戦争反対」や「憲法9条を守れ」などのやじが相次いだ。首相は式典後、記者団から受け止めを聞かれ「閣僚も首相も憲法順守義務を負っている。今、日本は戦争をしていない。平和国家としての歩みを戦後ずっと続けてきたのは日本国の誇りだ」と反論した。高市政権が防衛力強化に取り組んでいることを踏まえ「平和を、国民の命を、守るために防衛力はしっかり