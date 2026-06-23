2000年公開のパロディホラー映画『最終絶叫計画』シリーズ最新作『最終絶叫計画 令和！』が、6月26日より公開される。このほど、伝説的ポップスターを題材にした話題作『Michael／マイケル』やホラー映画『ミッドサマー』をパロディ化した予告編とポスター2種が解禁された。【動画】『最終絶叫計画 令和！』マイケル版パロディ予告前作（3作目）『最’狂’絶叫計画』（2004年）以来、22年ぶりとなる最新作では、シリーズを大ヒ