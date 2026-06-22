北中米W杯の全試合で新たに導入されたハイドレーションブレイク。前半と後半に１回ずつ、選手が給水を行なうための３分間の給水タイムだが、前後半45分ずつというサッカーの歴史が、この新ルールの影響で少し変わろうとしている。 【画像】ハイドレーションブレイクが日本代表にとって有利になり得る後半の戦術 世界的名将は批判「この変更は多くを奪う」 北中米W杯で導入されたハイドレーション