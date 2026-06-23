米スポーツメディア「ブリーチャー・レポート」（ウェブ版）公式インスタグラムの投稿が2026年6月22日に更新され、サッカーファンの間で波紋を広げている。 「なんでこんな失礼な画像を使うの？」インスタグラムには、サッカーワールドカップ（W杯）北中米大会に出場している日本代表MF鎌田大地（29）が、笑みを浮かべながらチュニジアのユニフォームをゴミ箱に捨てている画像が投稿された。 傍らにチュニジア代表MFハンニバル・メ