お笑いコンビ「ななまがり」の初瀬悠太（40）が、20日放送のフジテレビ系「さんまのお笑い向上委員会」（土曜後11・10）に出演。ケチすぎる行動で、まさかの病気になってしまったことを明かした。初瀬は、自身がタレコミをするという「セルフ暴露」を求められ「何で自分でせなあかん！」と言いながらも「初瀬、ほんまヤバくて」と話し始めた。「お風呂をね、湯が濁るまで入っているヤツなんですよ。追い炊きしたら、毎回きれ