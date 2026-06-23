グラビアアイドルでコスプレイヤー、タレントの阿波みなみ（29）が22日夜、Xを更新。うつ病を告白した。「実はわたしは『うつ病』です。18歳の時に診断されて精神科にも10年通ってます」と明かした。「最近はずっと鬱です。何をしてても楽しくなくて何をして生きるのが正解なのか分からない。しにたいとさえ思います。それでも支えになってるのがファンの皆さんです」と感謝。「公表は控えてたけど最近はXも更新できなくて