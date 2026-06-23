【前後編の前編／後編を読む】25年ぶりに「忘れられない人」を探し出したら…52歳夫を待っていた“変わり果てた彼女”と隠され続けていた秘密世の中、さまざまな調査やアンケートがおこなわれている。既婚者に対して「忘れられない恋人がいるか」と問いかけた調査は多くないし、「今すぐ会いたい」ほど忘れられないのか、いい思い出として忘れられないのか、その状況もわからない。それでも女性の4割、男性の5割が「いる」と答え