1300万円超に及ぶ「余罪」元弁護士が警視庁に逮捕されたニュースが、社会に波紋を広げている。６月17日、業務上横領の疑いで逮捕されたのは、神奈川県海老名市の元弁護士・岸本学容疑者（52）だ。「捜査関係者によると、岸本容疑者は盗撮事件の被害女性から依頼を受けて加害者側と示談交渉を行い、’23年３月に受け取った示談金30万円を被害者に渡さず、自身の住宅ローンの返済などに充てていた疑いが持たれています。示談金が振り