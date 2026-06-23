日本テレビのラルフ鈴木アナウンサー（52）が、23日までにインスタグラムを更新。17年6月に亡くなったフリーアナウンサーの小林麻央さんの墓参りを報告した。鈴木アナは麻央さんの命日である22日、「今年もZEROファミリーで麻央さんのお墓参りへ」と書き出し、麻央さんが同局系「news zero」でサブキャスターを務めた当時のメインキャスター村尾信尚氏、鈴江奈々アナとともに墓前で撮した写真をアップ。ハッシュタグでは「#カメラ