2年連続で巨額の赤字に陥った日産自動車の株主総会。長年、務めてきた社外取締役の再任が否決される異例の展開となりました。【写真を見る】「一番荒れていた」日産株主総会で社外取締役の再任否決 異例の展開 「経営者失格」など株主の不満噴出日産の株主「役員の案に対して、大株主からいくつか異議が出ているというのは、事前にニュースで見ていた」日産の本社で行われた株主総会。焦点となったのが、取締役の選任で