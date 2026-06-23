物価高にも嬉しい「詰め放題」ですが、なんと今、家具の「詰め放題」まであるんだそうです。平日の商店街にできた長い列。詰めて、詰めて、詰めまくる！そう、野菜の詰め放題です。ニンジンやナス、キュウリなど季節の野菜9種類が詰め放題。会員の場合、なんと100円で挑戦できるんです。制限時間は30秒。専用の袋に詰めていきます！袋いっぱいの野菜に、笑顔がこぼれます。会員 100円で挑戦「最近物価が高いから、こういうの