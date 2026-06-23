現地６月22日に開催された北中米ワールドカップのグループＩ第２節で、イラク代表は強豪フランス代表と対戦。０−３で敗れた。この試合で、０−１で迎えた54分に痛恨のミスを犯す。ゴールキックの場面でDFザイド・タシーンが横パスを出すも、ボールがずれてGKアフメド・バシルはコントロールできず。これをウスマンヌ・デンベレに拾われて、最後はキリアン・エムバペにゴールを許した。 この追加点献上シーンにイラクの