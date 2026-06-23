物価高で食品の値上げが続く中身近なおにぎりで新たな動きが広がっています。国会記者会館からフジテレビ・経済部の柳原弥玖記者と中継でお伝えします。まず1つ目のポイントです。――セブン−イレブンは23日から、物価高に対抗したおにぎりの新商品を発売しますが、どんなおにぎりなのでしょうか？柳原弥玖記者：新商品にはコストを抑制し価格を抑えた品ぞろえを強化する狙いがあるとみてとれます。23日、セブン−イレブンの店舗