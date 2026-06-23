内田梨瑚被告の裁判で判決が言い渡された直後、男が法廷に侵入し、逮捕された事件で、旭川地裁は「誠に遺憾である」などとコメントを発表しました。建造物侵入の疑いで逮捕されたのは、自称・福岡県の４８歳の男です。男は６月２２日午後３時ごろ、内田梨瑚被告の裁判の判決が言い渡された直後、正当な理由がないにも関わらず、旭川地方裁判所の法廷内に侵入した疑いが持たれています。男は法廷内で、「死刑やろうが、ぼけ」「家族