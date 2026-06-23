ドジャースの大谷翔平が、日本時間6月20日、自身のインスタグラムで第2子誕生を報告した。【写真】若干の“やらされてる感”も…大谷らの「サッカー日本代表応援」動画「大谷選手は、出産に立ち会うためにチームを離れて、20日の試合を欠場。真美子さんをサポートしていました」（スポーツ紙記者）大谷は6月18日のレイズ戦に先発して6回4失点。打線の援護もあり、7勝目を挙げた投球について、アジア人初のメジャーリーガーの村