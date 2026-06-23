■『新世紀エヴァンゲリオン』の主題歌「残酷な天使のテーゼ」1位TBSは22日、バラエティー番組『プロフェッショナルランキング』を放送し、世界の音楽のプロ166人がガチ投票した【日本の最強アニメソングBEST100】の結果を発表した。『新世紀エヴァンゲリオン』『NARUTO -ナルト- 疾風伝』など、ランクインした100位までの作品・曲名をすべて紹介する。【動画】日本の最強アニメソング！1位のエヴァ「残酷な天使のテーゼ」映像