FIFAワールドカップ2026 日本代表対スウェーデン代表を中継するNHKが放送時間、実況・解説を発表した。6月26日（金）日本時間8時キックオフのスウェーデン戦は、NHK総合テレビとBSプレミアム4Kで生中継、NHK ONEで同時／見逃し配信。キックオフ30分前の7時30分〜から放送を開始する。発表された出演者は以下の通り。【現地解説】本田圭佑・柿谷曜一朗・林陵平【現地実況】曽根優【現地アナウンサー】小宮山晃義【スタジオ解説