歌手の工藤静香（56）が23日放送のTBS系「バナナサンド」（火曜後8・00）にゲスト出演。長女・Cocomi（25）に注意されたことについて語った。MCの「バナナマン」設楽統から「工藤さんが周りから指摘されているクセ、何かありますか？」と話題を振られる場面が。「Cocomiに“独り言が多い”って言われて」と明かした。「いろんな整理をしながら“この人に電話したっけな”っていうのいうのを自分で言って耳で確認することって