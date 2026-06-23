宮城県名取市の交番に5月、爆竹が置かれ、県警が威力業務妨害の疑いなどを視野に捜査していることが23日、捜査関係者への取材で分かった。けが人はいなかった。警察官の反応を面白がる行為「ポリ鬼」目的の可能性があるとみている。