タレントのマツコ・デラックスが6月22日に放送された『5時に夢中!』（TOKYO MX）で、21日の「FIFAワールドカップ2026」日本対チュニジア戦の中継のありかたについて苦言を示した。試合結果は4対0で日本が大勝したが、マツコが気になったのは本田圭佑氏の解説の扱いだった。「本田さんといえばサッカー元日本代表であり“激アツ”な解説に定評があります。今大会では、“左足ぴょん”など、サッカーの予備知識がなくともわかる