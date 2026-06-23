【BAKUNE with Pokémon Sleep】 7月1日より販売予定 価格BAKUNE Dry：26,400円 BAKUNE Pajamas Dry：28,820円 BAKUNEアイマスク：4,950円 TENTIALは、睡眠ゲームアプリ「Pokémon Sleep（ポケモンスリープ）」とコラボレーションした「BAKUNE with Pokémon Sleep」を7月1日より販売する。 疲労回復パジャマ「BAKUNE」