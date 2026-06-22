段ボールをかぶり、通行人に声をかけて胸を触らせたなどとして、男女3人が書類送検されました。警視庁によりますと、27歳の女性ら3人はことし6月、東京・渋谷区の路上で通行人およそ40人に胸を触らせ、その様子を撮影した疑いなどがもたれています。女性が胸の部分があいた服を着て、段ボールをかぶり、男性1人が通行人に「箱の中身はなんだろな」などと声をかけ、男性が撮影した動画をSNSにアップロードして200万円ほどを稼いだと