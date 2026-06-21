◇日本一の解説者林陵平が解く未来予想図元東大サッカー部監督で「日本一の解説者」林陵平氏（39）が、1次リーグ突破の鍵を握る第2戦チュニジア戦を占った。初戦スウェーデン戦の大敗からラムシ前監督が解任され、ルナール新監督が率いる相手は強固なブロックを敷いてくると予測。プラスワンの攻撃参加とカウンターを攻略の糸口に挙げた。【4年前と同じ構図】ふたを開けてみないと分からないが、ルナール監督のスタイル