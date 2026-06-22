2026年度内に国内販売を終了するホンダの「オデッセイ」ホンダがミニバン「オデッセイ」の国内販売を2026年度内に終了する方針であることが22日、関係者への取材で分かった。ミニバン市場は他社製品との競争が激しく、中国から輸入している現行モデルは苦戦が続いていた。初代オデッセイは1994年に国内で発売。低い床で安定感のある走りが人気となり、翌年の95年には約12万5千台を販売するなど人気を集めた。生産拠点だった狭