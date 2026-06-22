グラビアアイドルとしてデビューし、2006年にセクシー女優へと転身。「元・芸能人セクシー女優」の先駆け的な存在だった範田紗々さん（41歳）。セクシー業界から引退した現在も、映画・舞台・テレビ・ラジオなどで、幅広い活躍を続けている。「本当はセクシー女優を辞めたくなくて、引退作では『嫌です！』って号泣しているんですよ」“セクシー女優・範田紗々”はどのようにして生まれ、なぜその世界を去っていったのか。これまで