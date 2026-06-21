ルナール監督を招聘し、大会期間中の立て直しを図っているチュニジア(C)Getty Imagesグループでの生き残りをできるかどうか――。チュニジア代表にとって現地時間6月20日に行われる日本代表との一戦は、まさに運命の大一番となる。精鋭揃いの北アフリカの雄だが、今大会はまさに激動の日々を送っている。去る6月14日に行われた北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ初戦でスウェーデン代表と対戦したチュニジアは1-5と