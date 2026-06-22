関節の健康のためのサプリメントとして知られるグルコサミンが、アルツハイマー病患者の死亡リスクを高める可能性が最新の研究で明らかになった。過去に「正常な認知機能をもつ成人の認知症リスクを低下させる」との研究結果もあったことから、波紋を呼んでいる。