東京・江東区にある会社を兼ねた住宅で起きた強盗未遂事件で、新たに指示役の25歳の男が逮捕されました。【映像】連行される容疑者の様子沼田海翔容疑者（25）は3月、仲間と共謀して江東区にある会社を兼ねた住宅に侵入し住人の夫婦に暴行を加え、金品を奪おうとした疑いがもたれています。警視庁によりますと沼田容疑者は指示役で、実行役4人に強盗に入る場所などを指示していたということです。事件当時は現場の近くにいた