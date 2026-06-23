回転ずしチェーン「はま寿司」の店舗で迷惑行為の動画を撮影してＳＮＳに投稿したとして、川越区検は２３日、埼玉県毛呂山町の無職の男（４３）を威力業務妨害罪で川越簡裁に略式起訴した。簡裁は同日、罰金５０万円の略式命令を出した。起訴状などでは、男は５月２７日昼、同県鶴ヶ島市内のはま寿司店舗で、食器用洗剤の容器に入れた液体を回転レーンに届いたマグロのすしにかける動画を撮影してＳＮＳに投稿し、店側に苦情対