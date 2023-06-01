日本代表が現地時間20日に対戦するチュニジア代表。同国は14日に行われたワールドカップ初戦、スウェーデン代表との試合で1−5の大敗を喫した。チュニジアサッカー連盟は試合直後にそれまで率いていたサブリ・ラムシ氏を電撃解任。大会期間中としては異例の指揮官交代に踏み切った。そして新たに指揮官の座に就いたのが、フランス国籍のエルベ・ルナール氏だ。今年4月までサウジアラビア代表の監督を率いており、日本代表とはワー